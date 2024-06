Sara García defiende la igualdad: "No nos podemos perder la mitad del talento de este planeta"

La bióloga molecular y candidata a astronauta de la Agencia Espacial Europea, Sara García, ha asegurado que pese a que las cosas están cambiando respecto a la igualdad de género en las tecnología y la investigación científica, cree que se requiere de tiempo para que los cambios "pueden calar" y no sea algo "efímero". "No nos podemos perder lo que la mitad de la población, lo que la mitad del talento de este planeta tiene que aportar", ha aseverado García quien ha instado a animar a las niñas y a los niños a que no se pongan barreras. Asimismo, considera importante el cómo educar a las siguientes generaciones para que "tengan clarísimo que la tecnología no es cosa de hombres, y que pueden perseguir aquello que les motive".