Sare reclama "la vuelta a su casas de decenas de presos vascos"

El portavoz de la red ciudadana Sare en apoyo a los presos vascos Joseba Azkarraga ha reclamado, en la presentación de la manifestación que recorrerá Bilbao el próximo sábado 10 de enero, la vuelta "a sus casas" de presos vascos "privados de su libertad desde hace décadas". "Bilbao volverá a ser testigo de la concentración de miles y miles de personas", ha vaticinado Azkarraga."Hay que terminar con esta situación", ha indicado. "Hay que recordar que más de la mitad de estos presos podrían estar en la calle" porque "han cumplido suficiente tiempo de condena para ello", ha apuntado, pero "desgraciadamente se siguen manteniendo en los tres poderes del Estado vulneraciones de Derechos" a estos presos.