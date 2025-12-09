El SAS cifra en un 32% el seguimiento de la huelga de los médicos contra el Estatuto Marco

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha cifrado en un 32% el seguimiento de la huelga de los médicos andaluces contra el Estatuto Marco del Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de la "altísima repercusión" que tendrá este paro de cuatro días en las listas de espera tanto quirúrgicas como diagnósticas.En declaraciones a los medios antes de la reunión que ha mantenido con la Federación Española de Diabetes, Sanz ha detallado el seguimiento del primer día de huelga por provincias. Así, en Almería ha sido de un 30,31%; en Cádiz, del 33,93%; en Córdoba, del 27%; en Granada, del 32,16%; en Huelva, del 35,68%; en Jaén, del 21,52%; en Málaga, del 32,33% y en Sevilla, del 36,74%.