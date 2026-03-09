SAS recibe 134 solicitudes para 125 plazas de médico de familia en zonas de difícil cobertura

El Saucejo (Sevilla), 9 de marzo de 2026. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha recibido 134 solicitudes para cubrir los 125 puestos de médicos de familia. En el primer concurso de méritos convocado por la Junta para cubrir 364 plazas en zonas de difícil cobertura, se ofertaron 187 plazas de las que 125 correspondían a médicos de familia y 62 a pediatría. "Hemos avanzado mucho, pero estamos empeñados en alcanzar una mayor equidad, para que todos los andaluces, vivan donde vivan, tengan la mejor asistencia sanitaria", ha señalado el consejero Antonio Sanz en la inauguración de las obras de mejora en el centro de salud de El Saucejo (Sevilla). Con este objetivo, en diciembre se aprobó un decreto para cubrir mediante concurso de méritos 364 plazas en zonas de difícil cobertura.