El satélite IOD-1 de la misión Celeste está listo para su lanzamiento

Madrid, 23 de marzo de 2026. Celeste ya está lista para volar. El satélite IOD-1, desarrollado por GMV, será puesto en órbita en un esperado lanzamiento que se realizará próximamente desde Nueva Zelanda. Este hito marcará el comienzo de una nueva etapa para la navegación por satélite en Europa. En los últimos meses, el celeste IOD-1 ha sido sometido a un complejo proceso de montaje e integración, así como a rigurosas pruebas. Los resultados de estos ensayos han permitido demostrar que el satélite está listo para su lanzamiento. Este primer satélite de la constelación ha sido desarrollado conjuntamente por GMV y Alén Space, poniendo de relieve la capacidad de la industria española para desarrollar sistemas completos de navegación. Celeste responde a la demanda de la sociedad de tener servicios de navegación más precisos y resilientes, garantizando servicios esenciales incluso en escenarios complejos o de crisis.