SATSE exige al Ministerio que materialice los compromisos adquiridos en materia laboral

La presidenta de SATSE, Laura Villaseñor, ha pedido al Ministerio que se materialicen los compromisos adquiridos en materia laboral con el sector sanitario. "Lo que estamos esperando es que de verdad estos compromisos que se adquirieron ayer, antes de ayer, perdón, en materia de jornada, en materia de jubilación parcial, en materia de jubilación anticipada e incluso de abordar un acuerdo sobre retribuciones ligadas a la nueva reclasificación profesional, lo que queremos es que se materialicen, queremos verlos plasmados en el texto y que estos compromisos se cumplan", ha insistido. .(Fuente: SATSE)