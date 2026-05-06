Schaeffler exhibe en Advanced Factories novedades para una industria más conectada y sostenible

Barcelona, 6 de mayo de 2026. Advanced Factories se consolida un año más como el gran punto de encuentro para la innovación industrial, donde empresas de todo el mundo presentan las tecnologías que marcarán el futuro del sector. En este contexto, Schaeffler ha mostrado sus últimas innovaciones con el objetivo de impulsar una industria más inteligente, conectada y sostenible. Entre las principales novedades, la compañía ha puesto el foco en la robótica humanoide y ha presentado un nuevo actuador con reductor planetario que integra motor, control y sensores en una única unidad compacta. En el ámbito del mantenimiento, Schaeffler ha mostrado su OPTIME E-CM, un sistema que permite detectar de forma temprana posibles fallos en conexiones eléctricas para optimizar la gestión de los equipos y evitar paradas no planificadas en la producción. Además, la empresa refuerza su propuesta en tecnología lineal con el nuevo sistema KLLT, diseñado para ofrecer un movimiento preciso y robusto con un mantenimiento mínimo o incluso inexistente. La compañía destaca que el objetivo es ayudar a los fabricantes a mejorar sus procesos, reducir recursos y ganar en competitividad en un entorno cada vez más exigente.