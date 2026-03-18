El sector agroalimentario reclama “ser escuchado” y “una visión global”

Madrid, 18 de marzo de 2026. El sector agroalimentario supone el 25% del PIB español y genera 4,5 millones de empleos. Ante estos datos, expertos han defendido la importancia de esta industria en la economía española y reclaman ser escuchados. Sobre ello se ha debatido en el Encuentro Informativo 'El sector agroalimentario en España: 20 años de transformación', organizado por Pascual y Europa Press. En él se han puesto de manifiesto los retos y oportunidades que enfrenta la empresa. Durante el Encuentro se ha abordado el crecimiento de la marca blanca. Ante esta situación, la empresa defiende apostar por la innovación y la diferenciación, así como abrir nuevos mercados. Ante el contexto complejo y de inestabilidad actual, la empresa reclama "una visión global" que ayude a frenar el impacto en las empresas y, por tanto, en los consumidores.