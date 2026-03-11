El sector cervecero español eleva sus exportaciones y marca récord en la variedad SIN

Madrid, 11 de marzo de 2026. El sector cervecero español incrementa sus exportaciones y consolida su producción en un contexto complejo. Es una de las principales conclusiones de la Asamblea General de Cerveceros de España que ha reunido en Madrid a representantes institucionales, expertos y profesionales del sector. Posible Total Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación El sector se muestra resiliente a pesar del estancamiento del consumo nacional y ofrece una de sus principales fortalezas en la exportación. Otro de los aspectos destacados es la consolidación de la variedad SIN, una tendencia que bate un nuevo récord histórico, con un aumento de ventas de un 5,3%. Bajo el concepto "Más que cañas", la jornada también ha puesto en valor la importancia de la cerveza en la identidad cultural del país, como motor económico clave y además como facilitador de bienestar emocional. Y es que en los tiempos actuales, la cerveza es mucho más que una bebida, es la excusa perfecta para reunirse, socializar y celebrar