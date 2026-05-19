El sector citrícola alerta de la desinformación en redes y reivindica el zumo 100% exprimido

Valencia, 19 de mayo de 2026. El sector citrícola español ha presentado este martes el informe 'Efectos de la (des)información en los hábitos de alimentación actuales. El caso del zumo de naranja', impulsado por el Comité de Gestión de Cítricos (CGC) y Zumos Valencianos del Mediterráneo (Zuvamesa), con el respaldo de la Generalitat Valenciana. La investigación analiza el impacto de la desinformación alimentaria en la percepción pública de los alimentos y los hábitos de consumo y profundiza en el "caso paradigmático" del zumo de naranja 100% exprimido.