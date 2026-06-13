Seguidores de la F1 hablan de sus pilotos favoritos y opinan sobre el futuro de Fernando Alonso

Barcelona, 13 de junio de 2026. El centro de Barcelona se ha llenado este sábado de seguidores de la Fórmula 1 debido a la disputa del Gran Premio de Catalunya de automobilismo. Concretamente, la Plaça Catalunya de la capital catalana ha acogido la "Fórmula 1 Fan Village", un espacio en el que los aficionados de este deporte han disfrutado de numerosas actividades gratuitas. Algunos de ellos han atendido a Europa Press TV, han hablado de sus pilotos favoritos y han opinado del futuro de Fernando Alonso, que ayer declaró que probablemente este va a ser la última vez que corra en Barcelona. "No tiene nada que demostrar, me daría mucha pena que se fuese", ha declarado un aficionado.