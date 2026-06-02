Segunda jornada del juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno

Badajoz, 2 de junio de 2026. En esta segunda jornada del caso que sienta al hermano del presidente del Gobierno de España, David Sánchez, en el banquillo, la directora de orquesta Cristina de Frutos se ha convertido en una de las testigos claves. De Frutos ha declarado en la Audiencia Provincial de Badajoz que fue un amigo, director del conservatorio de Plasencia, quien le avisó de que la Diputación ofrecía una plaza de coordinación, mismo amigo que días antes de la entrevista le avisó de que iba a ser para David Sánchez. (Fuente: Audiencia Provincial de Badajoz/ Europa Press)