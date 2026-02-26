Seguridad Social incorpora 11 patologías que permitirán adelantar la jubilación a los 56 años

Madrid, 26 de febrero de 2026.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz ha confirmado que se han ampliado en 11 el número de patologías que permitirán adelantar la jubilación por razón de discapacidad en grado igual o superior al 45%. Para la ministra esta medida, que hará posible que en torno a 50.000 personas con discapacidad puedan anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, debido a la patología que padecen, "es una medida de justicia con miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que les condicionan enormemente su día a día".