Seis de cada diez españoles prefieren viajar sin salir del país

Madrid, 23 de septiembre de 2026. El 46% de los viajeros españoles prefiere viajar dentro del país porque considera que España todavía alberga muchos lugares por descubrir. Además, la naturaleza se consolida como uno de los grandes atractivos a la hora de viajar: el 91% de los españoles afirma sentirse motivado por los paisajes naturales. Así lo revela el Informe de Tendencias de Viaje 2026 de Booking.com, publicado con motivo del Día Mundial del Turismo. Relajarse mentalmente y disfrutar de una desconexión digital durante las vacaciones se ha convertido en dos de las principales motivaciones para el 79 % de los encuestados. Uno de cada diez españoles tiene previsto realizar al menos un viaje de ocio con su mascota en 2026, una tendencia que está transformando la elección de los alojamientos vacacionales. Viajar a destinos cercanos, sumergirse en la cultura local y desconectar se consolidan como las principales preferencias de los españoles a la hora de viajar en 2026.