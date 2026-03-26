Seis empresas reciben los primeros Premios Andalucía TRADE a la Empresa Andaluza 2025

Sevilla, 26 de marzo de 2026. Las seis empresas ganadoras de los Iº Premios Andalucía Trade a la Empresa Andaluza 2025 han recibido este miércoles sus galardones en un acto celebrado en el Teatro Central de Sevilla, ante más de 450 invitados del mundo empresarial andaluz: la cooperativa Dcoop, en la categoría de Trayectoria Empresarial; la compañía Pilatus Aircraft Ibérica, como proyecto inversor internacional, en la modalidad de Invest in Andalucía; la empresa Acesur (Aceites del Sur-Coosur), en la de Desarrollo Industrial; DHV Technology, en la categoría de Desarrollo Internacional; Biorizon Biotech, en la modalidad de Innovación y Transferencia de Conocimiento; y Cobiomic Bioscience, en la de Startup.