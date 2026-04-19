Semana clave de juicios por 'mascarillas' y 'Kitchen' con declaraciones de Rajoy y Cospedal

Madrid, 19 de abril de 2026. Ese lunes arranca otra semana de juicios por corrupción en España. El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso: el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. En cuanto al caso mascarillas, el Tribunal Supremo (TS) continuará desde este martes con los interrogatorios a los testigos. Durante tres días, el tribunal escuchará al extesorero del PSOE Mariano Moreno, a los ex jefes de Gabinete de exministros Carlos Moreno o Ricardo Mar o al que fuera CEO de Air Europa Javier Hidalgo.