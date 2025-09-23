Semana Europea del Deporte: pequeños gestos que pueden transformar una vida

"Mañana empiezo" es una excusa común, realmente bastan pequeños cambios para lograr una rutina. Con motivo de la Semana Europea del Deporte, que se celebra del 23 al 30 de septiembre, los atletas españoles Adrián Ben, Águeda Marqués, Sandra Sánchez y Cisco García han recordado que conseguir unos hábitos de vida saludable no es complicado, la clave está en comenzar con acciones sencillas y constantes. La alimentación es parte fundamental de este cambio. Incluir más frutas y verduras en la dieta diaria aporta vitaminas y antioxidantes que ayudan a combatir la fatiga, mejorar el rendimiento y equilibrar cuerpo y mente. Los propios deportistas subrayan que pequeños gestos, como añadir fruta fresca a los desayunos o preparar bebidas naturales con limón y pomelo, por ejemplo, pueden marcar la diferencia.La iniciativa europea Good Move From Europe, impulsada en España por AILIMPO, la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo, respalda este mensaje y recuerda que la alimentación saludable, junto al descanso y el entrenamiento, son los tres pilares de un estilo de vida activo.Un llamamiento a los jóvenes para empezar con un primer paso -por pequeño que parezca- y convertirlo, con el tiempo, en un hábito que mejore su bienestar a todos los niveles.