Publicado 23/03/2026 14:54:41 +01:00CET

La Semana Santa Inclusiva de Sagunto, decepcionada con el veto de la cofradía

Sagunto (Valencia), 23 de marzo de 2026. La representante de la Semana Santa Inclusiva de Sagunto, Blanca Ribelles, ha mostrado su "tristeza total y decepción" con el veto a las mujeres por parte de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de la localidad, que este domingo volvió a rechazar la presencia femenina en la Semana Santa de la ciudad. A su juicio, esta decisión tiene que ver con que hay "un miedo al cambio", cuando ha reivindicado que "las tradiciones se pueden romper, cambian y evolucionan".