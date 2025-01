El Partido Popular, por boca de su portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha insistido desde la ciudad de Toledo en que "no se fía ni un pelo" del Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que hasta que no vea "la última coma" del nuevo decreto ómnibus pactado entre el Gobierno y Junts no va a fijar posición.