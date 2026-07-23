Publicado 23/07/2026 18:30:34 +02:00CET

'Aquel', la serie sobre la vida de Raphael, ya tiene fecha de estreno y primeras imágenes

Madrid, 23 de julio de 2026. Ya hay fecha para conocer la historia de Raphael en la pequeña pantalla. Netflix estrenará el próximo 9 de octubre Aquel, la serie biográfica que recorrerá la vida y la carrera del cantante español. La plataforma ha mostrado además las primeras imágenes y el cartel de esta producción de ocho episodios, que repasará el camino del artista desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta su salto a los escenarios internacionales. (Fuente: Europa Press y Netflix)