Serrano dice ante el 23 de mayo de 2027 que no buscarán batirles electoralmente sino abatirles

Madrid, 24 de abril de 2026. El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, ha advertido ante la cita con las urnas del 23 de mayo de 2027 que "van a venir curvas" y que no buscarán batirles electoralmente sino abatirles personalmente. Lo ha sostenido en la II Jornada entre Distritos, celebrada en Carabanchel con la presencia del portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo; el vicesecretario de Territorial del PP de Madrid, José Antonio Sánchez, y la vicealcaldesa de Madrid y vicesecretaria de Sectorial, Inma Sanz. (Fuente: PP)