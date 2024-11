Serrano (PP) critica que la izquierda "patrimonialice" el dolor tras la DANA

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha opinado sobre la DANA en Valencia que se queda con la imagen de "esa cantidad de jóvenes voluntarios que están dándolo todo junto a profesionales, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al Ejército, miembros de Protección Civil y Policías de toda España. En definitiva, toda esa labor solidaria que han hecho miles y miles de españoles y madrileños enviando comida, material o medicinas a la Comunidad Valenciana. Me quedo con eso y no con la imagen lamentable de una izquierda que lo que hace, como siempre, es intentar patrimonializar el dolor". Serrano ha añadido que "cuando todavía no está definido el número de fallecidos de esa terrible desgracia, que pretendan sacar rédito político desde luego que me asquea". "Todos los cargos autonómicos y locales del PP de Madrid han puesto a disposición de la Comunidad Valenciana todos los recursos, en términos humanos y logísticos, y es de lo que me siento profundamente orgulloso", ha remarcado.(Fuente: PP)