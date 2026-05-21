Publicado 21/05/2026 9:45:34 +02:00CET

Sevilla acoge un encuentro intergeneracional para combatir la soledad de los mayores

Madrid, 21 de mayo de 2026. "Disfruta de cada momento", este es el lema de una jornada única de convivencia y conexión intergeneracional que se ha celebrado en Sevilla. Corega y la ONG Adopta Un Abuelo, han diseñado un encuentro para que las personas mayores combatan la soledad y vuelvan a vivir experiencias únicas. Cerca de medio centenar de abuelos y abuelas sevillanos han podido disfrutar junto a sus "nietos de adopción" de un evento inspirado en la capital hispalense donde han sido los verdaderos protagonistas. A golpe de rumba y "pescaito" frito, este evento materializa la alianza entre ambas entidades para poner en valor la salud, la conexión humana y la lucha contra la soledad no deseada. Esta colaboración además subraya la importancia de una buena salud bucodental y su impacto en la salud mental El objetivo de la jornada se resume en generar espacios de pertenencia donde los mayores se sientan acompañados, escuchados y queridos.