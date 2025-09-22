Sigue activo el incendio de Pantón (Lugo)

El incendio declarado el pasado jueves en el municipio lucense de Pantón sigue activo, según ha informado la Consellería do Medio Rural, que ha recordado que sigue declarada la situación 2 de forma preventiva, por la cercanía de núcleos de población.Este incendio, que se inició en la parroquia de Pombeiro, ha calcinado por un momento unas 2.000 hectáreas de terreno, parte de ellas en el ayuntamiento vecino de Sober, y para su extinción se han movilizado (medios acumulados) 21 técnicos, 143 agentes, 157 brigadas, 113 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones. En estas labores han participado también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).