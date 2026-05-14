Sindicato Inquilinas llama a tomar las calles de Madrid el día 24 de mayo

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha convocado una manifestación por las calles de la capital el próximo día 24 de mayo ante la "crisis de vivienda sin precedentes" que vive la región y que afecta ya a todas las facetas de la vida cotidiana y contra "los ataques de un rentismo" que "está acabando con los barrios y municipios". Bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios', la marcha partirá a las 12.00 horas de Atocha y discurrirá por distintas calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la zona de Sevilla, apoyada por distintos tipos de colectivos. Tras la manifestación, además, se llevarán a cabo intervenciones de los colectivos vecinales, laborales y sociales que apoyan esta convocatoria y actuaciones musicales.