El Sindicato de Inquilinas de Madrid valora el decreto de vivienda pero lo ve "insuficiente"

Madrid, 21 de marzo de 2026. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha valorado positivamente la entrada en vigor del decreto de vivienda y la congelación de alquileres aprobada por el Consejo de Ministros, pero ha asegurado que "es una medida insuficiente porque por sí sola no va a actuar". La portavoz de la organización, Valeria Racu, ha afirmado que "aunque es una medida positiva, y es algo que había que hacer en un contexto de guerra, porque no podemos obviar en este contexto que el mayor gasto de las familias es la vivienda, necesitamos medidas urgentes". La portavoz ha explicado que la congelación "no es una congelación real de alquileres" y que "no aplica a todos los contratos, solo a los contratos habituales de vivienda, pero una vez más se deja los contratos de temporada y de alquiler por habitaciones que sabemos que cada vez son más comunes". Además, ha lamentado que "también se deja fuera la moratoria antidesahucios".