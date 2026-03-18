Sindicato Médico Andaluz: Si no se toma en serio la protesta y podemos estar años de conflicto

Sevilla, 18 de marzo de 2026. El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha lanzado este miércoles un aviso en la manifestación que ha convocado la central sindical contra el Estatuto Marco del Gobierno de España: "Nadie se está tomando en serio las protestas y podemos entrar en un conflicto crónico de meses o años de duración, porque de esto no vamos a salir en falso". En declaraciones a los medios, Ojeda ha pedido "perdón y comprensión" a los pacientes andaluces que se están viendo afectados por las suspensiones de citas. El SMA critica la actitud "arrogante" de la ministra Mónica García pero ha apuntado a "más agentes implicados". En este punto, ha dejado claro que "la Junta no puede mirar para otro lado". "Están equivocados porque este conflicto no va a morir por agotamiento", ha subrayado Ojeda, aludiendo a que el calendario de movilizaciones obedece a que se ha producido "una ruptura del modelo sanitario".