Los sindicatos de Alcoa han valorado "positivamente" el preacuerdo con la empresa, "dentro del abismo en que se estaba". No obstante, han lamentado que no existiera un "mensaje más contundente" por parte del Gobierno y se haya tenido que poner ya sobre la mesa la posibilidad de planes sociales en el caso de que a día 1 de julio no se haya encontrado una solución definitiva.