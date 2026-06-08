Sindicatos, antes de la reunión con Conselleria: "No nos vamos a cansar"

Valencia, 8 de junio de 2026. La secretaria general de Educación en CCOO del País Valencià, Chelo Valls, y de la responsable de Enseñanza de UGT País Valencià, Maite Tarazona, que señalan que el documento que presentaron el viernes, que no tuvieron acceso hasta ese momento, es fruto de las "movilizaciones de la gente" y por eso se está avanzando: "No nos vamos a cansar". También critican que la Conselleria está intentando "desgastar" y "dilatar en el tiempo" las negociaciones y la grabación de la reunión del viernes para "argumentar su política educativa y mostrarse dialogantes".