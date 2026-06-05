Sindicatos lamentan la “mala fe” de Conselleria antes de la reunión

Valencia, 5 de junio de 2026.
El delegado sindical de UGT Ensenyament en el País Valencià, Kilian Cuerda, la secretaria general de Educación en CCOO del País Valencià, Chelo Valls, y el portavoz de STEPV y miembro del equipo negociador, Lluís Navarro, lamentaban la "mala fe" de la Conselleria de Educación antes de la reunión para intentar llegar a un acuerdo en la huelga de docentes en la Comunitat Valenciana. Los sindicatos tienen voluntad de llegar a un acuerdo, pero para ello Conselleria "tiene que tener voluntad política".