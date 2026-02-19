Un sistema de ablación por campo pulsado beneficia a pacientes con arritmias cardíacas

Madrid, 19 de febrero de 2026. En España, un millón de personas padecen fibrilación auricular. En este contexto, la compañía Abbott ha presentado su sistema de ablación por campo pulsada que amplía las opciones terapéuticas para combatir la arritmia cardíaca. Este sistema permite el mapeo, la estimulación y la ablación utilizando un único catéter, y gracias a los campos pulsados evita el riesgo de lesión de tejidos adyacentes. Uno de los mayores beneficios de la ablación por campo pulsado de Abbott es que el paciente puede ser tratado con sedación consciente en lugar de anestesia general. Este sistema de Abbott, que ya está disponible en España, supone un avance relevante para acelerar la recuperación y acortar la duración de los procedimientos de las personas que viven con fibrilación auricular.