La Sociedad Española de Arteriosclerosis reclama más abordaje de la enfermedad cardiovascular

Madrid, 14 de marzo de 2026. Este sábado, 14 de marzo, se celebra el Día Europeo de la Prevención Cardiovascular. El doctor Carlos Guijarro, expresidente de la Sociedad Española de Arterosclerosis y médico del Hospital de Alcorcón y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha reclamado "una aproximación diagnóstica y terapéutica más sólida y homogénea" en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular en España. En declaraciones a Europa Press Televisión, Guijarro ha señalado que "tenemos nuevas opciones terapéuticas que están llegando de modo desigual a nuestros pacientes y deberíamos intentar mejorar el acceso", ha asegurado. "La patología cardiovascular constituye la primera causa de muerte en nuestro país, a pesar de estar mejor que en otros países europeos y del mundo. Sigue siendo uno de los líderes de la muerte de distintas patologías en España", ha afirmado Guijarro. Además, ha destacado que "afecta mucho más de lo que históricamente se decía a las mujeres".