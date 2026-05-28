Los socios del Gobierno elevan el tono y ponen en duda el final de la legislatura

Madrid, 28 de mayo de 2026. Tras el acceso de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire Díez', los socios del Gobierno han elevado el tono y han puesto en duda el final de la legislatura. Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado de nuevo que hará "todo lo posible para cambiar" al Gobierno "podrido" e "indecente" que preside Pedro Sánchez. (Fuente: Europa Press/Senado/Congreso/PP/Zapatero)