Solo uno de los hermanos colabora en la reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas

Hornachos, 14 de septiembre de 2026. Solo uno de los hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas en 2017 ha colaborado en la reconstrucción del crimen que ha tenido lugar este lunes en su vivienda de Hornachos, mientras que el otro hermano, autor confeso de la muerte de su vecina, no ha colaborado. Los dos detenidos han llegado pasadas las 9,30 horas de este lunes en un furgón policial a su casa de la calle Nueva de Hornachos, donde han permanecido alrededor de tres horas aproximadamente para participar en la reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas ocurrido en 2017.