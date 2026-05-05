'A la sombra del Cáñamo' o cómo vertebrar un pueblo de 500 vecinos vía podcast

TOLEDO, 5 de mayo de 2026. Alicia y María, las posaderas; Emilio, alguacil y barbero; Bartolo, matrón y practicante; María y Aquilino, panaderos. Todo ellos tienen en común un DNI, en el que luce el pueblo de Santa Cruz de los Cáñamos. Desde hace unas semanas, comparten también la condición de protagonistas de alguno de los capítulos de 'A la sombra del Cáñamo', proyecto impulsado por Laura Higueras, el alma de los guiones y de los micrófonos que se ha empeñado en poner el altavoz a las pequeñas historias de vida rural, hasta ahora silentes.