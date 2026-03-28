Estas son las recomendaciones de la OCU para evitar imprevistos en Semana Santa

Madrid, 28 de marzo de 2026. Con la llegada de la Semana Santa y el incremento de desplazamientos en todo el país, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido recordar la importancia de planificar con antelación y actuar con cautela para disfrutar de unas vacaciones seguras. La organización ha recopilado seis pautas clave basadas en la experiencia de sus servicios de atención al consumidor y en las incidencias más habituales registradas en estas fechas. del portavoz de la OCU, Enrique García, ha hecho hincapié en prestar especial atención a los "chollos de última hora" en alquileres vacacionales.