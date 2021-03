La bailarina Sonia Ebiole realizará este fin de semana el mayor reto solidario de la danza titulado Look at me now. La artista bailará sin parar durante 24 horas (desde las 9.00h del sábado 13 a las 9.00h del domingo 14 de marzo) para recaudar fondos en favor de las escuelas de danza más afectadas por las restricciones derivadas del COVID 19.