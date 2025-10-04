Spotify celebra su mayor evento de pódcasts en directo organizado por la plataforma en España

Este 2 y 3 de octubre, los videopódcasts han tomado el escenario del Palacio de la Prensa de Madrid en las Podcast Live Sessions de Spotify, el mayor evento de pódcasts en directo organizado por la plataforma en España hasta la fecha.Las sesiones han contado con la presencia de algunos de los referentes actuales más destacados del género comedia, la categoría más vista por los usuarios de la plataforma en España durante la primera mitad de 2025.Un evento que refleja la consolidación de este formato en nuestro país, ya que uno de cada tres usuarios de Spotify en España consume pódcasts, haciendo que la oferta de este formato en español aumente más de un 20% respecto al año anterior.Otro formato que se está consolidando en España es el del videopódcast, que durante la primera mitad de 2025 creció más de un 40% posicionando al país como el tercero que más los consume con más de 46 millones de horas reproducidas en el mismo periodo.Una cita única que ha permitido a los asistentes disfrutar de sus pódcasts y creadores favoritos en directo.