La startup Limbium se hace con el premio nacional ImpulsaStartup de la Cámara de España

Barcelona, 5 de marzo de 2026. Limbium, una startup experta en diseño de prótesis biónicas y deportivas ha sido la ganadora del premio nacional del programa Impulsa Startup 2025 de la Cámara de Comercio de España, dotado con 12.000 euros y diseñado para potenciar la creación de empresas emergentes con base tecnológica. El segundo premio, dotado con 7.200 euros, ha recaído en una empresa de nanotecnología para aplicaciones oncológicas, Polar NanoPharma. En esta segunda edición, un total de ocho startups han presentado sus proyectos en la final, celebrada en 'Four Years From Now', el espacio de emprendimiento del Mobile World Congress de Barcelona. El programa Impulsa Startup ofrece dos fases independientes a las que se pueden unir los emprendedores. En la primera, aprenden a desarrollar un producto mínimo viable a través de la formación y tutorización de los técnicos de la red de Cámaras y mentorías de expertos. En la segunda fase, las startups son acompañadas para escalar su modelo de negocio y presentarlo ante inversores. El ganador de esta edición ha apuntado que el apoyo y acompañamiento recibido por el programa Impulsa Startup ha sido decisivo para el desarrollo del proyecto. Más de 700 emprendedores se han beneficiado en esta edición del programa Impulsa Startup, al que se han adscrito un total de 30 cámaras de distintas localidades españolas. Una iniciativa que potencia el talento emprendedor y el tejido social.