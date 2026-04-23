Stéphane Rolland debuta en España con un desfile nupcial en la Barcelona Bridal Night

Barcelona, 23 de abril de 2026. Stéphane Rolland ha sido el gran protagonista de la Barcelona Bridal Night, celebrada en el marco de Barcelona Bridal Fashion Week. El diseñador francés ha debutado en España con un desfile de su nueva colección de moda nupcial y una selección de vestidos de alta costura icónicos de su trayectoria en gala y alfombra roja. El desfile ha reunido 80 piezas caracterizadas por volúmenes estructurados y siluetas escultóricas, en línea con el lenguaje creativo del couturier francés. Nieves Álvarez, musa habitual del maestro francés, ha desfilado junto a la top model latinoamericana Ariadna Gutiérrez, y otras modelos como Laura Sánchez, Davinia Pelegrí y Marta Ortiz. El palacio 8 de Fira de Barcelona ha acogido la décima edición de la Barcelona Bridal Night, con la participación de la Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona, dirigida por Carlos Checa, con 65 músicos en directo. La pasarela se ha inaugurado con 23 piezas creadas por estudiantes de tres escuelas de diseño catalanas, bajo la mentoría directa de Rolland, como apuesta por el talento emergente. Barcelona se ha convertido un año más en la capital de la moda nupcial. La gala, con más de un millar de asistentes, ha contado con invitados como Athina Onassis; las actrices Candela Peña, María Bernardeau, Najwa Khliwa; y las modelos Judit Mascó y Verónica Blume.