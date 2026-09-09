Stop Fórmula 1 Madrid denuncia que el circuito es "incompatible" con la vida de los vecinos

Madrid, 9 de septiembre de 2026. El portavoz de la plataforma Stop Fórmula 1 Madrid, Constantino Blanco Gutiérrez, ha denunciado que la celebración de la Fórmula 1 en Madrid es "incompatible" con la vida de los vecinos del entorno del circuito y ha criticado las obras y restricciones de movilidad que, según ha señalado, han afectado al barrio durante el último año. "No es que sea incómodo, es incompatible", ha afirmado Blanco, quien ha explicado que la plataforma ya trasladó sus reivindicaciones a IFEMA hace un año y que, según su versión, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid también habría advertido de la incompatibilidad de un circuito con la zona.