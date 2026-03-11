El subdelegado en Burgos asegura que el sospechoso de Miranda no figura en Viogen

Miranda de Ebro (Burgos), 11 de marzo de 2026. El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha hecho un llamamiento a la prudencia este miércoles en relación a la investigación del incendio que ha segado la vida de tres mujeres y ha dejado diez intoxicados en una vivienda de planta baja en Miranda de Ebro. De la Fuente ha confirmado que el principal sospechoso se ha personado en comisaría, donde ha "negado de principio a fin" cualquier implicación en los hechos. En declaraciones a los medios, el subdelegado ha explicado que el hombre no acudió a confesar, sino que se presentó ante la Policía al saberse buscado. "Ha preferido personarse y preguntar por qué se le buscaba; una vez presentados los hechos, ha negado tener nada que ver", ha señalado, precisando que la investigación se centra ahora en el análisis de posibles filmaciones y testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones.