Subdelegado del Gobierno de Bizkaia destaca la "profesionalidad y seguridad" de la evacuación

Bilbao, 10 de mayo de 2026. El subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Carlos García Buendía, ha destacado la "profesionalidad y seguridad" con la que el Gobierno central está desarrollando el operativo en Canarias para evacuar a los pasajeros del buque "MV Hondius", donde se ha producido un brote de hantavirus. García Buendía ha realizado estas manifestaciones en torno al operativo establecido en Tenerife para evacuar a los pasajeros del buque, tres de los cuales fallecieron como consecuencia del hantavirus. El subdelegado, que se encontraba este domingo en el stand del Gobierno de España en Expovacaciones, que se celebra en el BEC de Barakaldo.