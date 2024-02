Subdelegado en Málaga, abierto a reunirse con Junta: "Es necesario que nos pongamos de acuerdo"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, cree que "es necesario que las distintas administraciones se pongan de acuerdo para mejorar ya sea la movilidad, ya sea otros problemas que tiene la provincia de Málaga", como la sequía, y se ha mostrado abierto a mantener encuentros institucionales en este sentido. "La Junta de Andalucía ya sabe, yo lo he dicho en todas las entrevistas que estamos dispuestos a cualquier reunión que ellos estimen oportuna para mejorar los distintos aspectos de la provincia; es que no puede ser de otra forma, aquí no podemos ir cada uno por nuestra cuenta", ha asegurado en una entrevista con Europa Press.