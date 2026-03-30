Suben las reservas de españoles en los hoteles de Valencia

Valencia, 30 de marzo de 2026. La directora del hotel Neptuno de Valencia, Massiel García, explicaba que este año han subido el número de reservas de clientes españoles en los hoteles de Valencia respecto al año pasado: "Hay clientes españoles que han cancelado vacaciones fuera de España por quedarse aquí". Además, este año en Semana Santa las reservas "se han consolidado más tarde de lo habitual", debido a la guerra de Oriente Medio, "cuando ha visto que la situación era segura". La directora incidía en que "hay menos previsión ahora" aunque la ocupación hotelera es muy alta.