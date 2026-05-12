Sumar acusa a Ayuso de denunciar inseguridad en México para parecer la "nueva Corina Machado"

Madrid, 12 de mayo de 2026. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha recriminado que Ayuso hable de problemas de seguridad "viniendo de una presidenta que rehusó utilizar las medidas que habitualmente se utilizan por parte de cualquier presidente autonómico o personalidades relevantes en el ámbito público". Bajo su criterio, la mandataria madrileña ha llevado al "extremo" y el "ridículo" la polémica que ha provocado con este viaje en su afán de presentarse como una nueva Corina Machado. (Fuente: Congreso)