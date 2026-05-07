Sumar afea la "falta de solidaridad" de Clavijo al rechazar que llegue a Canarias el crucero

Madrid, 7 de mayo de 2026. El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha criticado lo que considera falta de solidaridad del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, por cuestionar la decisión del Gobierno de que atraque en el archipiélago el crucero 'MV Hondius', entre cuyos pasajeros hay casos de hantavirus detectados. "La verdad no nos deja de sorprender la falta de solidaridad y sentido humanitario del señor Clavijo o del señor (Santiago) Abascal" ha exclamado en los pasillos del Congreso. (Fuente: Congreso)