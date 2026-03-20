Sumar asegura que el Gobierno no corrió peligro y defiende que salen fortalecidos

Madrid, 20 de marzo de 2026. El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que su formación en ningún momento se planteó salir del Ejecutivo y ha defendido que el acuerdo sobre el plan anticrisis con el PSOE, tras las tensiones de esta mañana, refuerza al propio Ejecutivo. "El Gobierno hoy lo que demuestra es que tiene capacidad de diálogo entre socios de coalición y que tiene capacidad de acuerdo y de dirección y de tomar decisiones en favor de la gente", ha insistido. (Fuente: Congreso)