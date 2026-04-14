Sumar avisa: "Si por práctica administrativa, nos quedamos sin regularizar, es un problema"

Madrid, 14 de abril de 2026. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha defendido que "todas las personas que cumplen los requisitos materiales del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes puedan regularizar su situación", al tiempo que ha hecho un llamamiento a "solventar problemas administrativos" que puedan retrasar el proceso. "Si por cuestiones de la práctica administrativa, nos quedamos sin poder regularizar, eso es un problema", ha avisado. (Fuente: Congreso)