Sumar carga contra Feijóo y le acusa de no condenar los cánticos en el homenaje a Machado

Madrid, 20 de abril de 2026. Podemos y los partidos de Sumar han denunciado los cánticos "racistas y xenófobos" contra la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el acto celebrado en la madrileña Puerta del Sol con la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Aparte, han arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que han criticado su "tibieza" por no condenar estas referencias a Rodríguez por "miedo" a Vox. (Fuente: Sumar)